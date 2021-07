Leichtathletik in Rostock : Julia Ulbricht wird Siebente bei der U23-EM in Tallinn

Aufgrund von Schmerzen im Ellenbogen gehandicapt, kann die Rostockerin nicht an die Weite von der Qualifikation anknüpfen.

Rostock | Speerwerferin Julia Ulbricht vom 1. LAV Rostock hat bei den U23-Europameisterschaften in Tallinn (Estland) die insgeheim vielleicht erträumte Medaille verpasst. Mit 53,27 Meter wurde die 21-Jährige beim Sieg von Aliaksandra Konshyna (Belarus/59,14 Meter) am Ende Siebente. „Ich bin schon enttäuscht. Platz sieben in Europa klingt vielleicht nicht schl...

