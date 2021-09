Volleyball : Der SV Warnemünde startet in Essen in die neue Saison

Der SVW will in der 2. Bundesliga erneut im oberen Tabellendrittel mitspielen.

Rostock | Es wird wieder ernst für die Volleyballer des SV Warnemünde. Am Sonnabend ab 19.30 Uhr vollzieht der SVW beim VV Humann Essen seinen Auftakt in die 2. Bundesliga Nord. Der Kontrahent war bereits am vergangenen Wochenende im Einsatz, unterlag in Bocholt mit 2:3. „Eine Vorhersage für die Saison zu treffen, ist immer schwer. Wir orientieren uns an der ...

