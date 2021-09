Fußball in und um Rostock : Die große Übersicht vom 3. Spieltag der Kreisliga Warnow

In Staffel I musste sich der Post SV in Steinhagen nach 2:0-Führung mit einem Unentschieden begnügen. In Staffel II glänzte beim 9:2 des Rostocker FC III gegen den BSV Kessin Danny Friese als fünffacher Torschütze.

Rostock | Staffel I Sievershäger SV II – Internationaler FC Rostock 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Billel Bordji (79.), 0:2 Ashirafu Bulwadda (90.) Stephan Voigt (Sievershagen II): Großer Aufwand, bessere Mannschaft und null Punkte: Meine Jungs tun mir einfach nur leid. Aber das ist halt so, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Eike Dettmann (IFC): In einem zähen ...

