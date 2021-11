Fußball in Rostock : Dinalo Christiano Adigo ist neuer Trainer des Oberligisten RFC

Hans-Georg Taken

Hans-Georg Taken

Dinalo Christiano Adigo ist der Nachfolger von Vladimir Liutyi beim Rostocker FC. Der A-Lizenz-Inhaber und Ex-Nationalspieler des Benin unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Rostock | Der 49-Jährige, der am Dienstag erstmals das Training leitet, war zuletzt acht Jahre lang Chefcoach des FC Anker Wismar in der Verbands- und Oberliga. Zweimal wurde er mit dem Verein Landesmeister. Dies gelang ihm auch in seiner Zeit beim FC Schönberg (2007 bis 2010). „Wir sind überzeugt, dass er der richtige Mann für eine ständige Weiterentwicklun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.