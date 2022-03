Spannendes MV-Finale im Bowling : Rostockerinnen holen Landesmeistertitel

Florentine Burmeister und Stefanie Rose vom 1. BC Rostock jubeln im HCC Rostock. Das Finale gegen zwei Vereinskameradinnen sei ein harter Kampf gewesen, sagt Rose. Männer-Doppel steigert sich, verpasst allerdings das Halbfinale.

Rostock | Florentine Burmeister und Stefanie Rose vom 1. BC Rostock haben am Sonntag im HCC Rostock ausgelassen gejubelt. Sie gewannen im spannenden Finale der Doppelmeisterschaften im Bowling den Landesmeistertitel. „Das war ein harter Kampf. So war ich schon lange nicht mehr gefordert in einem Doppelfinale. Ich bin stolz auf meine Doppelpartnerin Florentine, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.