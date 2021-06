HC Empor Rostock : Grünes Licht für 1.000 Zuschauer in der Stadthalle

Damit stellen die Handballer das erste größere Event in Rostock, das wieder vor Zuschauern stattfinden darf.

Rostock | Empor Rostock wird Vorreiter: Die Ampel zur Zuschauer-Zulassung für das am Sonnabend in der Stadthalle ab 16.30 Uhr stattfindende erste Finalspiel zum Aufstieg in die 2. Bundesliga gegen den 1. VfL Potsdam steht auf Grün. Damit sind die Handballer die erste Organisation, die wieder eine größere Indoor-Veranstaltung mit Zuschauern abhalten darf, 1.000 ...

