HC Empor Rostock : Erfolgreicher Start in den MV-Cup

Dabei gab Marc Pechstein sein Comeback für Empor. Ole Diringer musste allerdings mit Knieverletzung ausgewechselt werden.

Rostock | Dem HC Empor Rostock ist 131 Tage nach dem letzten Punktspiel in Potsdam ein Einstand nach Maß in den als Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga geltenden MV-Cup gelungen. Die Hansestädter setzten sich am Freitag ohne Zuschauerunterstützung in der heimischen Fiete-Reder-Halle souverän mit 29:20 (15:11) gegen den Stralsunder HV ...

