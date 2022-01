NNN-Sportlerumfrage 2021 : Endspurt bei Wahl der populärsten Sportler aus Rostock und Umland

Die NNN ermitteln auch 2021 wieder die beliebtesten Sportlerinnen und Sportler aus dem Haupt-Verbreitungsgebiet der Zeitung. Nun geht es bereits auf die Zielgeraden: Noch bis zum 4. Februar kann abgestimmt werden.

Avatar_prignitzer von Peter Richter

27. Januar 2022, 05:00 Uhr

Rostock | Liebe Leserinnen und Leser!

Wenngleich viele Menschen, nachdem nun das dritte Corona-Jahr begonnen hat, momentan große, man könnte auch sagen: andere Sorgen haben, entschieden wir uns, auch für 2021 eine Umfrage nach den populärsten Sportlerinnen und Sportlern aus dem Haupt-Verbreitungsgebiet unserer Zeitung durchzuführen.

Und diese Beliebtheits-Wahl geht nunmehr bereits in den Endspurt über: Eine gute Woche lang, bis zum 4. Februar, besteht für Sie noch die Möglichkeit, unter den 50 Sportler/innen beziehungsweise Mannschaften ausschließlich aus Rostock und Umgebung zu wählen oder für Ihre persönlichen Lieblinge zu voten, auch wenn sich selbige nicht auf unserer Vorschlagsliste befinden.

Collage: Denny Schröter

Das macht ja ebenso den Charakter der NNN-Sportlerumfrage aus wie ihre Konzentration auf Rostock und den Speckgürtel.

Unterstützt werden wir wieder von der Unternehmensgruppe Ferdinand Schultz Nachfolger sowie dem Kaufhaus Stolz. Dafür unser Dank.

Bei Ferdinand Schultz wird auch wieder unsere Ehrungsveranstaltung stattfinden, konkret anlässlich des 25-jährigen Jubiläums im FSN-Skoda-Autohaus, Petridamm 2. Da Corona-bedingt mit Sicherheit kein rauschendes Fest möglich sein wird, planen wir für die Verkündung der Sieger wie im vergangenen Jahr einen etwa einstündigen Livestream.

Noch aber, liebe Leserinnen und Leser, ist alles offen, kann sich noch manches tun in Sachen endgültiges Abschneiden bei der NNN-Sportlerwahl. Also, stimmen Sie ab, so Sie es noch nicht getan haben, beziehungsweise teilen Sie uns oder empfehlen uns weiter.