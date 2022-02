Leichtathletik in Rostock : Eric Frank wird Norddeutscher Meister, verpasst aber die 70 Meter

Der Rostocker kommt zum Saisoneinstieg nah an seine persönliche Bestleistung heran, wollte aber eigentlich erstmals über 70 Meter werden

Potsdam | Speerwerfer Eric Frank hat am Sonntag mit einer Weite von 68,24 Meter die Norddeutschen Winterwurf-Meisterschaften in Potsdam gewonnen. Richtig zufrieden war der Athlet des 1. LAV Rostock mit seiner Leistung nicht. „Die Weite ist für den ersten Wettkampf des Jahres ganz okay, aber irgendwie scheint die Sieben doch eine verflixte Grenze für mich zu sei...

