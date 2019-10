American Football : Markus Grahn ist neuer Chefcoach der Rostock Griffins

Er tritt das sportliche Erbe des langjährigen Verantwortlichen beim Zweitligisten, Dr. Christopher Kuhfeldt, an.

16. Oktober 2019, 21:16 Uhr

Rostock | Der neue Head Coach ist über 30 Jahre im Geschäft. 1986 begann er seine Spielerkarriere bei den Braunschweig Lions. 1992 machte er als Wide Receiver Coach der Lions erste Trainer-Erfahrungen. Mitte der 90-er Jahre absolvierte er Praktika bei namhaften Coaches und Colleges in den USA. 1997 errang Grahn als Receiver- und Runningback Coach sowie Special Teams Assistant mit den Lions den Sieg beim German Bowl. 1999 kam der Eurobowl hinzu.



Anschließend widmete sich Grahn dem Erwerb diverser Lizenzen. 2005 bis 2007 führte ihn sein Weg zur Frankfurt Galaxy (NFL Europe). Hier kam der Titel als NFLE World Bowl Winner hinzu. Als Quarterback Coach der Braunschweig Lions (GFL) kam er 2005 und 2006 auf weitere German-Bowl-Siege.

Nach dem Ende der NFLE-Ära übernahm Markus Grahn von 2008 bis 2012 die Frankfurt Universe als HC und führte diese von der Landesliga bis zur GFL2. 2012 bis 2014 war er wieder in der GFL1 tätig (Dresden Monarchs), um 2015 erneut nach Frankfurt zu gehen. Hier führte er die dortige Galaxy von der GFL2 zum Aufstieg in die GFL1 und war dort von 2016 bis 2017 Headcoach (Samsung Frankfurt Universe). Mit dem Team erreichte er 2016 das GFL-Viertelfinale, wurde EFAF Champion, kam 2017 in das GFL-Halbfinale und war Eurobowl-Finalist.

Nach dieser Zeit gründete er 2018 die Sportberatung Markus Grahn Football und kümmerte sich unter anderem um die niederländische Nationalmannschaft sowie Projekte an über 30 Schulen in Niedersachsen, Sachsen und Hessen. Zudem engagierte er sich für die U15-Auswahl von Baden-Würtemberg.

Nun also Rostock. Wenn man ihn fragt, warum, leuchten seine Augen. Der Ruf der Rostock Griffins als Programm sowie die Lage und die Voraussetzungen zur Weiterentwicklung des Football in der Hansestadt haben ihn überzeugt, und er hofft auf eine langjährige Zusammenarbeit.

Teammanager Jens Putzier: „Ich habe Markus als sehr bodenständigen Typ kennenlernen dürfen, der mit seinem Know-how und seiner Art sehr gut zu unserer Mentalität im Norden und speziell nach Rostock passt. Seine ausgewiesene Expertise in unserem Sport lässt uns hoffen, dass er den erfolgreich eingeschlagenen Weg mit uns gemeinsam weitergestalten kann. Wenn man ihn begleitet, wie kürzlich beim German Bowl in Frankfurt geschehen, ist es schon großartig, wie freundlich er zum Beispiel von vielen Frankfurtern oder auch Braunschweiger Fans erkannt und begrüßt wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und haben ihn mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, bei dem uns natürlich auch die vom Stadt- und Landessportbund geförderte Beschäftigung als Vereinssportlehrer hilft. So eine ,Verpflichtung‘ zeigt auch den Standard, den wir hier gemeinsam mit allen Sponsoren, Helfern und Vereinsmitgliedern geschaffen haben. Unser neuer gemeinsamer Leitspruch, der in unserer Konversation entstanden ist, wird LET’s RoG (in Anlehnung an Rostock Griffins) sein.“