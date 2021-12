Wasserspringen in Rostock : Fünfter Platz zum Abschluss für Jette Müller und Julia Deng

Das Synchron-Duo aus Rostock beziehungsweise Aachen vergab bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Kiew die mögliche fünfte Medaille für Deutschland bereits mit dem ersten von drei Kürsprüngen.

Rostock | Die deutschen Wasserspringerinnen haben am Donnerstag am Schlusstag der 23. Junioren-Weltmeisterschaften in Kiew den „Fünferpack“ verpasst. Nach Doppel-Gold durch Jette Müller vom WSC Rostock (Juniorinnen A) vom Ein- und Drei-Meter-Brett sowie Rang eins und zwei der Leipzigerin Johanna Krauß (B/1 und 3 m) musste sich das Synchron-Duo Julia Deng (Aache...

