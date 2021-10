Handball in Rostock : Für ein Duo vom HC Empor wird es am Sonntag ein besonderes Match

Die ehemaligen Dresdner Marc Pechstein und Jonas Thümmler kehren mit ihrem jetzigen Verein in der 2. Bundesliga zum HC Elbflorenz zurück. Letzterer weiß: „Das wird für uns eine ganz schwere Aufgabe.“

Rostock | Für ein Duo aus den Reihen der Handballer des Zweitligisten HC Empor wird die Partie beim HC Elbflorenz Dresden am Sonntag ab 17 Uhr in dessen BallsportArena (live auf sportdeutschland.tv) ein besonderes Match: Jonas Thümmler und Marc Pechstein. Sie standen einst in Diensten des mit 2:6 Punkten und Platz 15 in das Spieljahr 2021/22 gestarteten Teams v...

