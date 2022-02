Fußball-Nachwuchs : B-Junioren des FC Hansa Rostock holen zweiten Sieg in Serie

Durch drei Treffer in zwölf Minuten setzten sich die Rostocker im Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 3:0 durch.

Rostock | Zweiter Sieg in Serie für die B-Junioren des FC Hansa Rostock in der Fußball-Bundesliga Nord/Nordost: Nach dem 2:0-Erfolg in Jena bezwangen die Ostseestädter im Heimspiel den Halleschen FC mit 3:0. Durch den fünften Saisonsieg verbesserte sich Hansa mit jetzt 17 Punkten auf den 9. Platz verbessern und hat sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstieg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.