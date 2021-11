Fußball in Rostock : Die ersten drei Punkte sind ganz klar das Ziel der Frauen des RFC

Am 8. Spieltag der Regionalliga Nordost will der Vorletzte (16./0) am Sonntag um 11.30 Uhr am Damerower Weg gegen den Bischofswerdaer FV 08 (14./6) mit hohem Tempo zum ersten Erfolgserlebnis kommen.

Rostock | „Um die da mit unten drin zu halten, sind die ersten drei Punkte ganz klar das Ziel. Wir werden das mutig machen. Mit viel Speed agieren, die schnellsten Spielerinnen auf den Platz bringen, die wir haben – das ist erst mal so der Ansatz“, sagt Trainer Robert Fölsch. Mittelfeldspielerin Elly Böttcher, die vor knapp zwei Wochen in der 41. Minute der ...

