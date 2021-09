Fußball in Rostock : Drittes Spiel, dritte Niederlage und nach wie vor null Treffer

Die Frauen des RFC waren im Regionalliga-Spiel am Sonntag in Berlin beim Steglitzer FC Stern 1900 oft im sogenannten letzten Drittel, ein Tor gelang ihnen aber erneut nicht. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage zu Buche.

Rostock | Es wird nicht leichter für die Fußball-Frauen des Rostocker FC im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga Nordost. Am Sonntag gab es in Berlin beim Steglitzer FC Stern 1900, gegen den sie sich das erste Erfolgserlebnis der Saison erhofften, eine schmerzliche 0:1-Niederlage. Gegner stellenweise eingekreist in dessen Spielfeldhälfte „Wir sind...

