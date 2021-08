Fußball-Oberliga : Der Rostocker FC ist im Landesderby in Torgelow gefordert

Der RFC will mit dem dritten Saisonsieg seinen Platz in der Spitzengruppe festigen.

Rostock | Nachdem Fußball-Oberligist Rostocker FC am vergangenen Wochenende spielfrei war, steht nun am Sonnabend erneut ein Landesderby an. Ab 14 Uhr ist der RFC in der Torgelower Gießerei Arena gefordert. Nach drei Partien rangiert der Rostocker FC mit sechs Punkten (5:2 Tore) auf dem sechsten Platz. Die Torgelower haben erst zwei Partien absolviert. Zum Sais...

