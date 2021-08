Fußball in Rostock : Das Ziel der RFC-Frauen lautet, mit aller Macht drin zu bleiben

Sie starten gegen Langenfeld im DFB-Pokal in die neue Saison, ein Wochenende später beginnt die Regionalliga Nordost. Dort müssen sie jetzt nach Leipzig und Jena, haben aber zwei Heimspiele mehr als Auswärtspartien.

Rostock | Mit dem DFB-Pokal-Spiel am Sonnabend um 14 Uhr am Damerower Weg gegen den HSV Langenfeld 1959, eine Klasse tiefer als sie in der Niederrheinliga angesiedelt, beginnt für die Fußballerinnen des Rostocker FC die Saison 2021/22. Die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost startet dann gut eine Woche später bei einer der drei Leipziger Mannschaften. ...

