Goalball in Rostock : Reno Tiede & Co werden von der Polizei eingefangen

Dabei wollten die deutschen Goalballer bei den Europameisterschaften in Samsun doch nur an die frische Luft und zum Strand. Derweil bangt das Frauen-Nationalteam: Das Viertelfinale ist genauso möglich wie der Abstieg.

Rostock | Nach dem 3:10 (2:4) am Montag gegen die Ukraine sind die deutschen Goalballerinnen mit Charlotte Kaercher, Pia Knaute und Lisa Triebel vom Rostocker GC Hansa bei den Europameisterschaften in Samsun (Türkei) im Pool D auf die Schützenhilfe anderer angewiesen: Das Viertelfinale ist genauso möglich wie der Abstieg in die EM-B-Gruppe. „Wir sind von and...

