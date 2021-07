Goalball in Rostock : Reno Tiede und Felix Rogge mit dem Nationalteam in der Türkei

Die Rostocker stecken mit Deutschland mitten in der heißen Vorbereitung auf die paralympischen Spiele in Tokio.

Rostock | In gut anderthalb Monaten werden am 24. August in Tokio die Paralympics eröffnet. Mit Reno Tiede und Felix Rogge wollen dann auch zwei Goalballer des Rostocker GC Hansa mit der deutschen Nationalmannschaft nach Edelmetall und am besten nach Gold greifen. Ab Mittwoch absolviert das Duo mit dem Nationalteam ein Trainingslager in der türkischen Hauptstad...

