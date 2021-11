Fußball in und um Rostock : Die große Übersicht vom 6. Spieltag der Kreisklasse Warnow

In Staffel I feierten der FC Einheit ein 15:2 und Parkentin II ein 16:0. „Nur“ mit 13:0 triumphierte in der Staffel II der FC Förderkader René Schneider II. Den Vogel ab schoss Gnoien II in Staffel III mit einem 20:2!

Rostock | Staffel I TSG Neubukow II – 1. FC Obotrit Bargeshagen 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Christoph Zerenner (88.) Chris Rosentreter (Neubukow II): „Ausgeglichenes Spiel, ein Fehler wurde bestraft. Wir hätten das Unentschieden verdient gehabt. Marcel Bartelt (Bargeshagen): Wir waren gegen einen teils ruppig zu Werke gehenden Gegner spielerisch überlegen. Der ...

