Rostock Seawolves : US-Guard Jacob Ledoux besetzt vorletzte Planstelle

Der 1,91 Meter große Amerikaner ist bereits mit den Wölfen ins Trainingslager nach Litauen gereist.

Rostock | Die Rostock Seawolves haben ihre vorletzte Planstelle für die bevorstehende Saison besetzt und am Montag mit Jacob Ledoux einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der Guard ist bereits am Sonntag mit dem Team in ein zehntägiges Trainingslager nach Litauen aufgebrochen. Ledoux spielte in den vergangenen beiden Jahren im österreichischen Graz seine erst...

