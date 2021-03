Handball in Rostock : Empor bringt ungeschlagen den MV-Cup in seinen Besitz

Die Männer des HCE bezwingen die Mecklenburger Stiere auch im Rückspiel und holen damit vier Siege in vier Begegnungen.

Rostock | Die Vorrunde um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga kann kommen. Elf Tage vor der ersten Partie gegen TuS Spenge hat der HC Empor eine gute Generalprobe hingelegt. Nach dem 30:26 in Schwerin ließ sich das erneut stark ersatzgeschwächte Team von Coach Till Wiechers am Mittwoch in der Fiete-Reder-Halle Marienehe mit einem 36:31 (20:17) auch im Rü...

