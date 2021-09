Handball in Rostock : Empor verliert, arbeitet aber defensiv gut und konsequent

In der Regionalliga Nordost der B-Jugend unterlagen die Jungen des HCE trotz guter Abwehrarbeit mit 18:24 bei den Füchsen in Berlin. Auch die Mädchen des RHC traten auswärts an. Sie gewannen in Halle-Neustadt 38:23.

Rostock | Die Handball-B-Jugend des HC Empor verlor in der Regionalliga Nordost bei den Füchsen Reinickendorf in Berlin mit 18:24. „Wir lassen wieder einmal zu viele Chancen im Offensivspiel liegen. Gerade die sieben freien Würfe neben das Tor tun weh. Das sind in solch einem Spiel dann doch zu viele, um Punkte mitzunehmen“, urteilte Trainer Tristan Staat. ...

