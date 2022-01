Handball in Rostock : „Die Chancenverwertung hatten wir schon besser im Griff“

Während die B-Jugend-Jungen des HC Empor in der Regionalliga Nordost das Schlusslicht SG Hermsdorf-Waidmannslust dennoch mit 38:18 problemlos besiegten, unterlagen die Mädchen des Rostocker HC dem HC Leipzig mit 17:23.

Rostock | Alles andere als ein klarer Sieg gegen den Tabellenletzten der Regionalliga Nordost, SG Hermsdorf-Waidmannlust (11./2:14 Punkte), wäre für die B-Jugend-Handballer des HC Empor (2./14:4) am Sonntag in der leeren Fiete-Reder-Halle in Marienehe eine böse Überraschung gewesen: Hennes Harm, mit neun Toren erfolgreichster Rostocker Werfer, markierte zwei Se...

