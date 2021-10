Handball in Rostock : RHC stolpert über eigene Füße und ist im Abschluss zu blauäugig

Die Handballerinnen des Rostocker HC verloren vor 320 Zuschauern in der Fiete-Reder-Halle Marienehe das Mecklenburg-Derby gegen den SV Grün-Weiß Schwerin unnötig mit 26:27 (9:10).

Rostock | Sie bleiben in der Tabelle der Staffel B der 3. Liga mit 8:6 Punkten aber noch in der oberen Hälfte. „Wir stolperten wieder einmal über unsere eigenen Füße, spielten zwar in der Abwehr eine gute erste Halbzeit, waren im Torabschluss aber zu blauäugig, einfach zu drucklos. Unser guter Start in die zweite Hälfte wurde dann durch zehn Minuten mit zu v...

