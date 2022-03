Handball in Rostock : Frauen des SV Warnemünde II erfolgreich im Doppel-Einsatz

Mit dem 26:22 beim SV Eintracht Rostock II und dem 24:16 bei der SG Motor Neptun Rostock fuhren sie in der Bezirksliga Nord zwei Siege ein.

Rostock | Vom Geschehen in der Bezirksliga Nord der Handball-Frauen: SV Eintracht Rostock II – SV Warnemünde II 22:26 (11:13) Bis zum 11:11 (26.) hatte mehrfach Eintracht II mit einem Treffer die Nase vorn. Warnemünde II hatte Abstimmungsprobleme in der Defensive, was die Gastgeberinnen immer wieder mit einfachen Toren bestraften. Erst mit den beiden letz...

