Handball in Rostock : SV Eintracht hat in Neukloster kaum Widerstand zu überwinden

In der Frauen-Landesliga heißt es bei Blau-Weiß Neukloster 34:17. Auch der RHC III siegt klar, schlägt den SV Motor Barth 34:23. In der MV-Liga der Männer treten die Mecklenburger Stiere II beim SV Warnemünde nicht an.

Rostock | Staffel Ost SV Pädagogik Rostock – Stavenhagener SV 18:29 (10:19) Kaum jemand erwartete vom SV Pädagogik, dass er den bisher ungebremsten Sturmlauf der Stavenhagenerinnen stoppt. Am Ende elf Tore Unterschied sollten es aber auch nicht sein. Bis zum 6:5 (13.) blieb es spannend, danach spielten vorerst nur noch die Gäste. Immerhin gestaltete Pädagogi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.