Handball in Rostock : Wie aus einem Guss, diszipliniert und selbstbewusst zum Sieg

Die Mädchen des Rostocker HC II – das Juniorteam von Trainer Dominic Buttig – kamen in der Oberliga Ostsee-Spree der Frauen gegen die HSG Neukölln zu einem überzeugenden 26:21-Start-Ziel-Sieg.

Rostock | „Wir brauchen uns in der 4. Liga der Frauen vor keinem Gegner verstecken“, so das Credo der Rostockerinnen. Besonders in der ersten Hälfte agierten die Rostockerinnen wie aus einem Guss, diszipliniert und selbstbewusst. Nach einer schnellen 4:1-Führung (6.) ging es über 8:2 und 12:5 mit einem 17:12 in die Halbzeit. Die Abwehr um Torhüterin Lucy Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.