Handball in Rostock : Der HC Empor kassiert die fünfte Niederlage in Serie

Die Rostocker steigern sich beim ASV Hamm-Westfalen nach der Pause und kommen zum 25:25, müssen am Ende mit 25:27 dennoch die nächste Pleite in der 2. Handball-Bundesliga einstecken.

Hamm | Der HC Empor lebt noch. Das hat der personell aus dem „letzten Loch“ pfeifende Rostocker Handball-Zweitligist am Dienstagabend beim Tabellendritten ASV Hamm-Westfalen trotz des 25:27 (11:14) und damit seiner fünfte Niederlage in Serie eindrucksvoll bewiesen. Wie sich die Männer von der Warnow aber in der Arena in Hamm schlugen, nötigte Anerkennung ab....

