Handball in Rostock : Der HC Empor will im Ostsee-Derby in die Erfolgsspur zurückkehren

Am Mittwoch hat der HCE den VfL Lübeck-Schwartau in der Stadthalle zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Serie soll im Ostsee-Derby wieder ein Sieg her.

Rostock | Seit Dezember 1996 gibt es das Ostsee-Derby zwischen dem HC Empor Rostock (6. Platz/27:21 Punkte) und dem VfL Lübeck-Schwartau (12./22:24) in der 2. Handball-Bundesliga. Am Mittwochabend (19 Uhr Stadthalle) treffen die Hansestädter das 24. Mal aufeinander. Bei einem Remis sind die Gäste in der Bilanz mit 14 Siegen – fünf in Rostock – vorn. In der aktu...

