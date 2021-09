Handball in Rostock : Für den Bad Doberaner SV kann es in Werder nur besser werden

Allerdings ist der Gastgeber des Oberliga-Spiels nicht nur erster Tabellenführer, er zählt auch zu den Mitfavoriten auf den Titel. Die Männer des SV Warnemünde starten bei der TSG Wismar in die neue Saison der MV-Liga.

Rostock | Die Handballer des Bad Doberaner SV treten in der Oberliga Ostsee-Spree am Sonnabend ab 18.30 Uhr zu ihrem ersten Auswärtsmatch der Saison beim HV Grün-Weiß Werder an. Nach dem 23:25-Start gegen Neubrandenburg kann es für die Münsterstädter nur besser werden. Allerdings gewannen die Gastgeber nicht nur zum Auftakt 32:25 beim VfL Tegel und sind erst...

