Handball in Rostock : Der HC Empor trifft am Mittwoch auf einen Gegner ohne Schwächen

Um 19 Uhr ist der ASV Hamm-Westfalen in der Ospa-Arena zu Gast. Trainer Till Wiechers sagt: „Für mich gehört der Gegner, der auf allen Positionen sehr gut doppelt besetzt ist, zu den Top-Aufstiegskandidaten.“

Rostock | Beton trifft auf Beton heißt es am Mittwoch ab 19 Uhr in der Ospa-Arena (zugelassen ist durch die 2G-Regelung die volle Zuschauerkapazität) beim Aufeinandertreffen des HC Empor (7./11:7 Punkte) und des ASV Hamm-Westfalen (6./12:6). Beide Teams gehören in der 2. Handball-Bundesliga zu den deckungsstärksten Mannschaften. Da werden die Hausherren scho...

