Handball in Rostock : Der HC Empor liegt weiterhin voll auf „Kurs 28“

Der Tabellensiebente der 2. Bundesliga hat nach dem 35:34 gegen Aue schon 17 Pluspunkte. 28 ist jene Zahl, die GmbH-Geschäftsführer Stefan Güter für das Erreichen des Klassenerhalts als ausreichend ansieht.

Rostock | Die Kapitäne Robert Wetzel und Tim Völzke – Letzterer wird am Dienstag gegen den Dessau-Roßlauer HV weiterhin fehlen – sind unter dem Motto „Volle Kraft voraus“ mit ihrer „Besatzung“ sogar einige Knoten schneller am Wind. „Wir haben drei Punkte plus. Wenn da bis zur EM-Pause noch etwas dazukommt, können wir optimistisch in die Rückrunde gehen“, meint ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.