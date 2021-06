Handball in Rostock : „Mit unserem Teamspirit sogar einen Mount Everest versetzt“

Robert Wetzel, Kapitän des HCE, frischgebackener Aufsteiger in die 2. Bundesliga, war nach dem 27:24 beim 1. VfL Potsdam einer der Glücklichsten der „Empor-Family“. NNN sprachen mit dem Torhüter.

Rostock | Robert, Gratulation zum Wiederaufstieg! Danke, wir sind alle unheimlich happy. In meiner Laufbahn habe ich schon viel erlebt. Nach zwei vergeblichen Anläufen die 2. Bundesliga geschafft zu haben, sehe ich mit als einen der absoluten Höhepunkte an. Der HCE hat sich in der Aufstiegsrunde mehrfach schwer getan. Wie wurde das Ruder herum gerissen? ...

