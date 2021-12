Handball in Rostock : Frauen des Rostocker HC empfangen in der 3. Liga den HV Chemnitz

Auch in der Regionalliga Nordost der B-Jugend und in der MV-Liga der Männer soll gespielt werden. Hingegen hat die Oberliga Ostsee-Spree alle ihre Partien bis Jahresende 2021 ausgesetzt.

Rostock | Die Frauen des Rostocker HC (7./8:10 Punkte) erwarten in der Staffel B der 3. Liga am Sonnabend ab 16.30 Uhr in der Fiete-Reder-Halle Marienehe den HV Chemnitz (8./6:10) zum letzten Duell der Hinrunde. Die Dolphins wollen erneut eine Leistung wie zuletzt 50 Minuten lang beim Tabellenführer HC Rödertal abrufen (beim 24:33 stand es in der 49. noch 23...

