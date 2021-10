Basketball : Herbe Heimpleite für die Rostock Seawolves

Mit 83:97 unterliegen die Norddeutschen vor 2310 Zuschauern in der heimischen Stadthalle gegen die Tigers Tübingen.

Rostock | Elf Monate nach dem letzten Heimspiel der Rostock Seawolves vor Publikum war alles angerichtet für die Rückkehr der Fans in die Wolfshöhle. 2310 Fans strömten am Sonnabend in die Stadthalle Rostock und verließen sie am Ende enttäuscht. Mit dem 83:97 (18:17, 21:18, 23:30, 21:32) kassierten die Hansestädter gegen die Tigers Tübingen die zweite Saisonple...

