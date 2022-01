Triathlon in Rostock : In der dritten Disziplin Laufen muss Johannes Vogel zulegen

Der 25-Jährige vom TC FIKO nahm zum Jahresabschluss in der Weltrangliste Position 90 ein und will 2022 weiter nach vorn. Denn es geht auch um Punkte für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Rostock | Aus dem Continental- über den Weltcup in die Champions League (World Triathlon Championship Series/WTC) des „Dreikampfes“: Johannes Vogel hat ein sehr erfolgreiches 2021 hinter sich. Sein Berater Stephan Engberts: „,Jojo‘ hat sein Potenzial unterstrichen, eine gute Saison hingelegt. Das erste Etappenziel mit Blick auf Olympia 2024 in Paris wurde mit e...

