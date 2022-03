Handball in und um Rostock : Innenblock des RHC II mit Sarah Dalchow und Analena Schön steht

So schlug das Juniorteam in der Oberliga Ostsee-Spree der Frauen Teltow/Ruhlsdorf mit 27:21. Die Männer des Bad Doberaner SV verloren. In den Play-offs der B-Jugend-Regionalliga unterlag Empor in Magdeburg 32:34.

Rostock | Die Handballer des Bad Doberaner SV (5./12:12 Punkte) verschenkten beim 23:25 gegen den VfL Tegel (4./13:13) zwei wichtige Punkte für das Erreichen der Finalrunde der Oberliga Ostsee-Spree. 60 Prozent der Zuschauerkapazitäten der Stadthalle durften ausgenutzt werden, „und dann liefert unser Team so eine Vorstellung ab“, ärgerte sich DSV-Handball-Chef ...

