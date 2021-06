Vereine in Rostock : Sommerferiencamp des FSV Nordost macht wieder jede Menge Spaß

40 Kinder aus den Stadtteilen Dierkow und Toitenwinkel nahmen teil. Mit dem Reisebus ging es erneut in die Jugendbegegnungsstätte Forsthof Schwarz bei Mirow. Fünf Trainer des Vereins begleiteten die Veranstaltung.

Rostock | In der vergangenen Woche veranstaltete der FSV Nordost Rostock sein alljährliches Sommerferiencamp. „Gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit ist es nicht nur wichtig, den Kindern ein schönes Erlebnis zu ermöglichen, sondern auch die Eltern, die im Home-Office oder in Kurzarbeit waren, ein bisschen zu entlasten“, sagte Vereinssportlehrer Steve Kölz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.