Handball in Rostock : „Jeder Verein sollte einen Maik Krüger haben!“

Abteilungsleiterin Ines Wittfoth von der SG Motor Neptun ist dankbar für die Unterstützung aus den eigenen Reihen.

Rostock | Am 1. Juli 2015 gliederten sich die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Warnemünde der SG Motor Neptun Rostock an und setzten damit eine große Tradition fort. Nahezu immer dabei war Maik Krüger, ehemaliger Spieler und Funktionär der Abteilung Fußball, als Sponsor der Frauen: „Das war aus der Not heraus entstanden, da sie keine Spielkleidung hatten,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.