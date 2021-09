Leichtathletik : Johanna Martin vom 1. LAV Rostock stürmt im Ersatzlauf zu Bronze

Die Hansestädter wird Dritte über 300 Meter Hürden, musste das „Finale“ aber zweimal absolvieren.

Hannover | Dramatik pur am Sonntag beim Finale über die 300 Meter Hürden bei den Deutschen U16-Meisterschaften in Hannover: Johanna Martin, die am Vortag im Vorlauf mit 44,38 Sekunden die schnellste Zeit erzielte, trat in eine Hürde, kam ins Straucheln und stürzte. Zwar rappelte sie sich wieder auf, doch die Chance auf Titel und Medaillen war eigentlich dahin. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.