Handball in Rostock : Josephine Pohanka macht mit elf Kontertoren den Unterschied

Mit insgesamt 13 Treffern war sie die Spielerin des Wochenendes in der Landesliga. In der Verbandsliga der Männer gab es beim SV Warnemünde II nach dem 17:12 einen Einbruch – 25:26 bei der SG Neukloster/Kühlungsborn.

Rostock | Vom Geschehen in der Handball-Landesliga der Frauen: HSG Uni Rostock – Schwaaner SV 28:21 (12:9) Eindrucksvoll meldete die HSG Uni (3./11:5 Punkte) ihre Anwartschaft auf Platz eins in der Staffel West an: Sie bezwang den bis dato ungeschlagenen Schwaaner SV (1./11:3) sicher. Nur zweimal (5:5, 6:6) reichte es für die Gäste zum Ausgleich. Das Uni-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.