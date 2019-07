Judo : Annika Würfel holt bei Universiade Bronze mit dem Team

Nachdem es für die Rostockerin vom VfK Bau im Einzel knapp nicht reichte, klappte es Sonntag Abend mit einer Medaille.

von Peter Richter

07. Juli 2019, 20:06 Uhr

Rostock | Im Einzel-Wettkampf bei der 30. Sommer-Universiade in Neapel hat Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm Edelmetall denkbar knapp verpasst. Die U21-Vize-Europameisterin setzte sich zunächst mit vier Erfolgen über Konkurrentinnen aus Rumänien, Estland, Finnland und Moldawien in ihrem Pool durch. Im Halbfinale gegen die spätere Gesamtsiegerin Ryoko Takeda aus Japan unterlag die 19-Jährige allerdings ebenso wie im Duell um Platz drei der Usbekin Diyora Keldiyorova, als sie angriff und extrem unglücklich zum Ippon ausgekontert wurde. Damit belegte Annika Würfel hier letztlich Rang fünf.

Mehr mit Fortuna im Bunde war die Rostockerin in Italien am Sonntagabend mit dem Team. Nach Siegen über Chile (3:0) und Kasachstan (3:1) ging der Vergleich mit den Südkoreanerinnen, die am Ende ebenfalls Bronze erkämpften, 2:3 verloren. Über ein 3:1 in der Hoffnungsrunde gegen die Mongolei erreichte die deutsche Mannschaft noch eines der beiden Duelle um Platz drei. Hier hieß es 3:2 gegen Brasilien – Bronze für Deutschland, Bronze für Annika Würfel!

Im Finale setzte sich Japan gegen Russland mit 3:0 durch.