Judo in Rostock : Annika Würfel über Olympia 2024: „Also, ich gehe das schon an“

Saisonhöhepunkt für die Nummer 33 der Weltrangliste in ihrer Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm sind die Frauen-Europameisterschaften in Sofia, wo sie am 29. April antritt. Am Mittwoch feiert sie ihren 22. Geburtstag.

Rostock | Annika Würfel vom VfK Bau Rostock ist zwar de facto noch immer Nachwuchs-Judoka (U 23), doch mittlerweile braucht nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand von Olympia 2024 in Paris gewispert zu werden: „Also, ich gehe das schon an“, redet die Hauptgefreite der Bundeswehr-Sportfördergruppe nicht um den heißen Brei herum. Annika Würfel ist Kandidatin...

