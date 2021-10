Nachwuchs-Fußball in Rostock : „Wir müssen in jedem Bundesliga-Spiel an unsere Grenzen gehen“

Das gilt sowohl für die A- als auch die B-Junioren des FC Hansa. Die A-Jugend tritt am Sonnabend beim Tabellennachbarn Hallescher FC an. Die B-Jugend gastiert Sonntag bei Holstein Kiel und will den zweiten Sieg in Folge.

Rostock | Die A-Junioren des FC Hansa mussten sich zuletzt knapp mit 1:2 beim SV Werder Bremen geschlagen geben – wieder einmal war mehr drin. Am Sonnabend treten die Rostocker erneut auswärts an, um 11 Uhr beim Halleschen FC. Beide Teams sind in der Bundesliga Nord/ Nordost punktgleiche (je 4) Tabellennachbarn: Der FCH ist Sechzehnter mit 8:9 Toren, der HFC...

