Ringen in Rostock : KG Küstenringer startet mit zwei Siegen in die Brandenburgliga

Rostock | Obwohl sie eine Gewichtsklasse nicht besetzen konnten, gestalteten die Küstenringer die Hinrunde der Brandenburgliga mit 20:12 über Gastgeber RV Lübtheen II sowie 16:11 gegen die KG Hellersdorf/Preußen Berlin erfolgreich. Damit geht der Titelverteidiger von 2019 als Favorit in den zweiten Teil der Vorrunde am 6. November in der Kopenhagener Straße ...

