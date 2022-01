Triathlon in Rostock : Karl Diedrich vom TC FIKO steht vor seinem internationalen Debüt

Er ist für den Start beim Europacup am 3. April in Melilla (Spanien) über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen vorgesehen. Auch sein Verein blickt neuen Herausforderungen entgegen.

Rostock | Der gute Triathlet wird in den Wintermonaten gemacht. So ist es kein Wunder, dass im TC FIKO die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Klütsch und Heike Priess mit besonderem Fleiß die 50-Meter-Bahnen der Schwimmhalle „durchpflügen“, auf dem Rad und zum Laufen im Barnstorfer Wald oder in der Laufhalle unterwegs sind. „Ein trotz vieler Widrigkeiten du...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.