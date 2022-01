Handball in Rostock : Kay Funke setzt im deutschen U16-Nationalteam abermals Akzente

Während die Männer des HC Empor am Montag ihren Trainingsstart in Vorbereitung der Rückrunde der 2. Bundesliga haben, überzeugte Talent Kay Funke auch in seinem zweiten Länderspiel für die U16-Nationalmannschaft.

Rostock | Flügelstürmer Kay Funke vom HC Empor ist auch in seinem zweiten Länderspiel für die deutsche U16-Nationalmannschaft eine gute Partie gelungen. Der B-Jugendliche steuerte zum Abschluss einer Lehrgangswoche in Frankfurt (Oder) vier Treffer beim 37:29-Erfolg über die ein Jahr ältere Vertretung Polens bei. Bereits in der ersten Partie (24:23) hatte er sic...

