Straßenlauf : Trio des TC FIKO Rostock gewinnt Silber in der U20-Teamwertung

Die Hansestädter überzeugen bei den Deutschen Meisterschaften im Straßenlauf in Uelzen.

Rostock | Toller Erfolg für den TC FIKO Rostock bei den Deutschen Meisterschaften im Straßenlauf: Das Trio Hannes und Mattes Kuntermann sowie Filip Schwertfeger gewann in Uelzen in der U 20 Silber in der Mannschaftswertung. „Das haben die Jungs sehr gut gemacht. Alle liefen Bestzeiten und wurden über zehn Kilometer der U20 mit Mannschafts-Silber belohnt.“ ...

