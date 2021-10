Rudern in Rostock : „Vielleicht haben wir sogar die Chance auf eine Medaille“

Leticia Edel vom ORC startet bei den Junioren-Europameisterschaften in München auf der olympischen Regattastrecke von 1972 im „Vierer mit“ und hofft auf Edelmetall bei ihrem internationalen Debüt.

Rostock | Zu viert ist Mecklenburg-Vorpommern bei den Junioren-Europameisterschaften am Sonnabend und Sonntag in München vertreten. Leticia Edel vom Olympischen Ruder-Club Rostock sitzt auf der olympischen Regattastrecke von 1972 in Oberschleißheim gemeinsam mit Miriam Fiedelius vom Stralsunder RC im „Vierer mit“. Max Goede nimmt im Achter Platz, Nick Häusle...

